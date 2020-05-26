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مصرع 4 أشخاص إثر هبوط حاد لمروحية في روسيا

مصرع 4 أشخاص إثر هبوط حاد لمروحية في روسيا

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مصرع 4 أشخاص إثر هبوط حاد لمروحية في روسيا

مصرع 4 أشخاص إثر هبوط حاد لمروحية في روسيا
http://almnatiq.net/?p=867754

لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر هبوط حاد لمروحيتهم من طراز “مي- 8″، في مطار أوجولنيه كوبي في تشوكوتكا شمال شرقي روسيا. لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر هبوط حاد لمروحيتهم من طراز “مي- 8″، في مطار أوجولنيه كوبي في تشوكوتكا شمال شرقي روسيا

وأوضح رئيس منطقة أنادير في تشوكوتكا، سيرجي سافتشينكو أن الحادث وقع خلال اختبار العسكريين للمروحية بعد عملية إصلاح وصيانة، مضيفًا أن النيران اشتعلت في الطائرة بعد سقوطها

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن المعطيات الأولية تدل على أن سبب الحادث كان عطلا فنيًا

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