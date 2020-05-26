روسيا تتوقع عودة أسواق النفط لما كانت عليه قبل كورونا

توقعت وزارة الطاقة الروسية وصول أسواق النفط العالمي إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب خلال الشهرين المقبلين.

وقال وزير النفط الروسي، ألكسندر نوفاك، إن فائض النقط حاليا يتراوح بين سبعة ملايين و12 مليون برميل يوميا تقريبا. لكن من المرجح توازن السوق خلال يونيو ويوليو، بفضل زيادة الاستهلاك.

وأضاف نوفاك أن المعروض انخفض بالفعل بين 14 مليون و15 مليون برميل يوميا بفضل اتفاق أوبك+ وتخفيضات للإنتاج في بلدان أخرى.

هذا واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون للنفط بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، الشهر الماضي على خفض إنتاجهم مجتمعين بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل نحو عشر بالمئة من الإنتاج العالمي.