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مانشستر سيتي يعلن وفاة لاعبه السابق جلين باردو

مانشستر سيتي يعلن وفاة لاعبه السابق جلين باردو
http://almnatiq.net/?p=867765
المناطق_وكالات

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء وفاة لاعبه السابق جلين باردو عن عمر يناهز 73 عاما.

وذكر سيتي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت :”يحزن نادي مانشستر سيتي الإعلان عن وفاة واحد من أعظم من خدموا النادي، وهو جلين باردو، عن عمر 73 عاما… جلين توفي فجأة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.”

وأضاف النادي أن جلين باردو لا يزال أصغر اللاعبين في تاريخ النادي مشاركة مع الفريق الأول، حيث سجل ظهوره الأول عام 1962 في مباراة أمام برمنجهام سيتي وعمره 15 عاما و314 يوما.

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