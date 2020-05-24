شاب سعودي يستخدم طائرة دون طيار لتوصيل هدية العيد لوالدة صديقه

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وثق مقطع فيديو قيام شاب سعودي باستخدام طائرة دون طيار درون في توصيل هدية العيد لوالدة صديقه

ونشر الشاب سعيد الزهراني، مقاطع فيديو عبر حسابه في تويتر ، توثق عملية التوصيل، قائلا: إن العملية تمت دون ملامسة للطائرة في ظل أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هذه أول عملية توصيل باستخدام الـ درون في المملكة، معربا عن أمله بدعم الفكرة من وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

ووثق الزهراني عبر مقطع فيديو تجارب الاختبار الأولية في استخدام الطائرة للتوصيل، لافتا إلى استخدامها قريبا في توصيل الدواء والعينات الطبية والمستلزمات الأساسية

وأوضح أنه لم يقم بصنع الطائرة ولكن أضاف لها المستشعرات والأدوات التي تساعدها بأداء المهمة، مضيفا أنها مرخصة من هيئة الطيران المدني، وبإمكانها قطع مسافة 3 كيلو مترات وقد تصل في بعض الأماكن إلى 5 أو 7 كيلو مترات

هذا وقد لقيت مبادرة الشاب الزهراني إشادة من المغردين، داعين إلى تطبيقها على نطاق واسع