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شاب سعودي يستخدم طائرة دون طيار لتوصيل هدية العيد لوالدة صديقه

شاب سعودي يستخدم طائرة دون طيار لتوصيل هدية العيد لوالدة صديقه
http://almnatiq.net/?p=867770
المناطق_الرياض

وثق مقطع فيديو قيام شاب سعودي باستخدام طائرة دون طيار درون في توصيل هدية العيد لوالدة صديقه

ونشر الشاب سعيد الزهراني، مقاطع فيديو عبر حسابه في تويتر ، توثق عملية التوصيل، قائلا: إن العملية تمت دون ملامسة للطائرة في ظل أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هذه أول عملية توصيل باستخدام الـ درون في المملكة، معربا عن أمله بدعم الفكرة من وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

ووثق الزهراني عبر مقطع فيديو تجارب الاختبار الأولية في استخدام الطائرة للتوصيل، لافتا إلى استخدامها قريبا في توصيل الدواء والعينات الطبية والمستلزمات الأساسية

وأوضح أنه لم يقم بصنع الطائرة ولكن أضاف لها المستشعرات والأدوات التي تساعدها بأداء المهمة، مضيفا أنها مرخصة من هيئة الطيران المدني، وبإمكانها قطع مسافة 3 كيلو مترات وقد تصل في بعض الأماكن إلى 5 أو 7 كيلو مترات

هذا وقد لقيت مبادرة الشاب الزهراني إشادة من المغردين، داعين إلى تطبيقها على نطاق واسع

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· Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
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