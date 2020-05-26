الأمين العام لمجلس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

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رفع معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونوه معاليه بالنهج الحكيم الذي تعاملت به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الأمر الذي خفف من آثارها على المواطنين والمقيمين وعلى الاقتصاد الوطني، حيث نفذت الأجهزة الحكومية المعنية وبإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- سياسة ناجحة تم تنفيذها على مراحل مما أسهم ولله الحمد في التقليل من تبعات تلك الجائحة على الوطن والمواطن والمقيم .

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على المملكة وقادتها وشعبها الأمن والأمان والصحة والسلامة، وأن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود وأن يوفق رجال الأمن ورجال الصحة في أداء مهامهم .