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” الأرصاد ” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

” الأرصاد ” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=867781

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، و الحرث ، و الداير بني مالك ، و الريث ، و العارضة ، و العيدابي ، و صامطة ، وصبيا ، وضمد ، و فيفا ، و هروب ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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