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المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان .. وفرة واستقرار في الأسعار

المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان .. وفرة واستقرار في الأسعار

منطقة جازان

المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان .. وفرة واستقرار في الأسعار

المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان .. وفرة واستقرار في الأسعار
http://almnatiq.net/?p=867794
المناطق - واس

وفرت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمنطقة جازان جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الحضر الكامل الحالية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.
ووقفت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم، خلال جولة ميدانية على توفر السلع في أسواق مدينة جيزان والمحافظات والمراكز بالمنطقة، بما يلبي احتياجات الأهالي والمقيمين بالمنطقة، وفق أسعار مستقرة للمواد الغذائية حيث لم يسجل أي ارتفاع أو نقص في السلع الأساسية من المواد الغذائية.
فيما يقوم فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون و توفر السلع التموينية داخل المراكز التي داخل الأحياء وضمان وصولها, بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات وعدم وجود غش تجاري بها، إضافة لإتاحة الوزارة الرقم 1900 للإبلاغ عن أي مخالفة تجارية على مدار 24 ساعة.

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