احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية :رفع المصاحف والكتب مؤقتاً وإلزام المصلين بالكمامات وترك مسافة مترين بين كل مصلي
أبرز المواد
 متحدث الصحة : تسجيل 1931 إصابة جديدة بكورونا في المملكة
أبرز المواد
 لأول مرة.. وفيات كورونا في البرازيل تتخطى الولايات المتحدة
أبرز المواد
 المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان .. وفرة واستقرار في الأسعار
منطقة جازان
 الأردن يستأنف العمل بالقطاع العام بعد إغلاق لأكثر من شهرين
أبرز المواد
 السويد بلا إغلاق.. وحصيلة الضحايا يصل أكثر من 4 آلاف
أبرز المواد
 4 عوامل تحدد “شدة الإصابة” بفيروس كورونا
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 الأمين العام لمجلس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك
محليات
 بعد أسبوعين من تناوله.. ترامب يتوقف عن هيدروكسي كلوروكين ومنظمة الصحة توقف تجارب الدواء
أبرز المواد
 شاب سعودي يستخدم طائرة دون طيار لتوصيل هدية العيد لوالدة صديقه
أبرز المواد
 مانشستر سيتي يعلن وفاة لاعبه السابق جلين باردو
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الشؤون الإسلامية :رفع المصاحف والكتب مؤقتاً وإلزام المصلين بالكمامات وترك مسافة مترين بين كل مصلي

الشؤون الإسلامية :رفع المصاحف والكتب مؤقتاً وإلزام المصلين بالكمامات وترك مسافة مترين بين كل مصلي

أبرز المواد
متحدث الصحة : تسجيل 1931 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

متحدث الصحة : تسجيل 1931 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

أبرز المواد
لأول مرة.. وفيات كورونا في البرازيل تتخطى الولايات المتحدة

لأول مرة.. وفيات كورونا في البرازيل تتخطى الولايات المتحدة

أبرز المواد
المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان .. وفرة واستقرار في الأسعار

المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان .. وفرة واستقرار في الأسعار

منطقة جازان

الشؤون الإسلامية :رفع المصاحف والكتب مؤقتاً وإلزام المصلين بالكمامات وترك مسافة مترين بين كل مصلي

الشؤون الإسلامية :رفع المصاحف والكتب مؤقتاً وإلزام المصلين بالكمامات وترك مسافة مترين بين كل مصلي
http://almnatiq.net/?p=867810
المناطق - الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم تعميمين لمنسوبي المساجد بكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمنا عدداً من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادًا للأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة اعتباراً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة .

وينص التعميم الأول الصادر بهذا الشأن أن يكون فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلي، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، والتأكيد على إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء .

كما نص التعميم على الإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية لأشعار آخر.

وأشار التعميم إلى توجيه أصحاب الفضيلة أئمة المساجد حث المصلين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية: لبس الكمامة القماشية، إحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، عدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، الوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

كما أصدر معاليه تعميماً آخر بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد أقرب مسجدلها مهيأة لكي تقام فيه صلاة الجمعة ينص على الآتي: أن تقام صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقاً، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة .

روابط ذات صلة

متحدث الصحة : تسجيل 1931 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

متحدث الصحة : تسجيل 1931 إصابة جديدة بكورونا في المملكة
لأول مرة.. وفيات كورونا في البرازيل تتخطى الولايات المتحدة

لأول مرة.. وفيات كورونا في البرازيل تتخطى الولايات المتحدة
الأردن يستأنف العمل بالقطاع العام بعد إغلاق لأكثر من شهرين

الأردن يستأنف العمل بالقطاع العام بعد إغلاق لأكثر من شهرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*