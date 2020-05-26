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شركة طيران مدعومة من قطر تعلن إفلاسها
http://almnatiq.net/?p=867813
المناطق - وكالات

أعلنت شركة طيران تساهم بها الخطوط الجوية القطرية، إنها تسعى للحصول على حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، في الوقت الذي تواجه فيه الانكماش الحاد في الرحلات الجوية الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وقالت شركة “لاتام إيرلاينز” الأميركية الجنوبية التي تتخذ من العاصمة التشيلية سانتياغو مقرا لها، الثلاثاء، إنها وبعض شركاتها التابعة بدأت مساعي لإعادة الهيكلة في الولايات المتحدة.

وتهدف الشركة إلى مواصلة العمل، وتأمل في خفض ديونها وإيجاد مصادر تمويل جديدة عبر عملية الإفلاس.

وأضافت أن رحلات الركاب والبضائع ستستمر في العمل، وستواصل دفع رواتب الموظفين.

وقالت “لاتام” إن تسجيل الإفلاس يحظى بدعم عائلتين تمتلكان حصصا ضخمة في الشركة، بالإضافة إلى مساهم كبير من الخطوط الجوية القطرية.

ويتضمن ملف الإفلاس الشركة الأم، “لاتام إيرلاينز غروب”، وشركات الطيران التابعة لها في كولومبيا وبيرو والإكوادور، بالإضافة إلى أنشطتها التجارية في الولايات المتحدة.

و”لاتام” لا تشمل الشركات التابعة لها في الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، وقالت إنها تجري محادثات مع الحكومة البرازيلية بشأن كيفية استمرار عملياتها هناك.

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