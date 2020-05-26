بورصة نيويورك تعيد فتح أبوابها للمرة الأولى بعد شهرين من الإغلاق “صور”

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http://almnatiq.net/?p=867816
المناطق - وكالات

قررت بورصة نيويورك، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المبنى الخاص بها بعد شهرين من الإغلاق، و الإبقاء على التداولات الإلكترونية، حيث كانت قد قررت إغلاقه، فى شهر مارس الماضى تخوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.
و بدء المتداولون فى العودة مرة أخرى إلى مقر البورصة بحى مانهاتن، ملتزمون بارتداء الكمامات، و الحفاظ على المسافات البينية فيما بينهم للسيطرة و الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان ستيسى كانينجهام رئيس بورصة نيويورك، قد أعلن فى وقت سابق عن موعد إعادة افتتاح مقر البورصة أمام بعض الوسطاء، وذلك بعد شهرين من الإغلاق بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف كانينجهام، بأن مقر بورصة نيويورك سيعاد فتحه جزئيًا مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة.
و كانت بورصة نيويورك قد قررت إغلاق قاعة المداولات، بسبب فيروس كورونا، والإبقاء على التداولات الإلكترونية.
وأعلنت “إنتركونتيننتال إكستشينج”، مالكة بورصة نيويورك، أن التدبير هو “خطوة احترازية للحفاظ على صحة الموظفين والعاملين فى القاعة”.
ويعارض مسئولون فى البورصة الوقف التام للتداول، على الرغم من الهبوط الحاد فى الأسواق.

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