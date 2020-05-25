أمانة الشرقية: 1016 جولة رقابية خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك

الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال أول يومي عيد الفطر المبارك 1016 جولة رقابية تفتيشية، و 13 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل عدد 99 من الإشعارات والغرامات والمخالفات، فيما تم تطهير 2215 موقع، وذلك وفقا لتقرير الانجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار الفايروس، والتي تأتي استمراراً لجهود الأمانة للتصدي لفيروس ” كوفيد19 “، من خلال حملات عديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية، و التي تهدف من خلالها لحماية المجتمع، من تعقيم وتطهير المواقع ضمن الاحترازات الوقائية ضد هذا الفيروس، ورصد المخالفات، مؤكدة تكثّيف جهودها على كافة الأصعدة المناطة بها.

وتهيب الأمانة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية، إذ أنها تؤكد أن مسؤولية الفرد واتّباعه للتعليمات وتنفيذه للتعليمات الصادرة بهذا الشأن يدِل على وعي المواطن والمُقيم على أرضها، وهو ما يُحقق رؤية المملكة في شعبها المتكاتف يداً واحدة لحمايتها واستحقاق العيش فيها.

كما دعت الأمانة لضرورة تعاون الجميع مع كافة الإجراءات المتخذة بهدف حماية الوطن ومن فيه، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.