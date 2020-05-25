احدث الأخبار

أمانة الشرقية: 1016 جولة رقابية خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 بورصة نيويورك تعيد فتح أبوابها للمرة الأولى بعد شهرين من الإغلاق “صور”
أبرز المواد
 شركة طيران مدعومة من قطر تعلن إفلاسها
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية :رفع المصاحف والكتب مؤقتاً وإلزام المصلين بالكمامات وترك مسافة مترين بين كل مصلي
أبرز المواد
 متحدث الصحة : تسجيل 1931 إصابة جديدة بكورونا في المملكة
أبرز المواد
 لأول مرة.. وفيات كورونا في البرازيل تتخطى الولايات المتحدة
أبرز المواد
 المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان .. وفرة واستقرار في الأسعار
منطقة جازان
 الأردن يستأنف العمل بالقطاع العام بعد إغلاق لأكثر من شهرين
أبرز المواد
 السويد بلا إغلاق.. وحصيلة الضحايا يصل أكثر من 4 آلاف
أبرز المواد
 4 عوامل تحدد “شدة الإصابة” بفيروس كورونا
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 الأمين العام لمجلس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك
محليات
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

أمانة الشرقية: 1016 جولة رقابية خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك

أمانة الشرقية: 1016 جولة رقابية خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك

المنطقة الشرقية
بورصة نيويورك تعيد فتح أبوابها للمرة الأولى بعد شهرين من الإغلاق “صور”

بورصة نيويورك تعيد فتح أبوابها للمرة الأولى بعد شهرين من الإغلاق “صور”

أبرز المواد
شركة طيران مدعومة من قطر تعلن إفلاسها

شركة طيران مدعومة من قطر تعلن إفلاسها

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية :رفع المصاحف والكتب مؤقتاً وإلزام المصلين بالكمامات وترك مسافة مترين بين كل مصلي

الشؤون الإسلامية :رفع المصاحف والكتب مؤقتاً وإلزام المصلين بالكمامات وترك مسافة مترين بين كل مصلي

أبرز المواد

أمانة الشرقية: 1016 جولة رقابية خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك

أمانة الشرقية: 1016 جولة رقابية خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=867822
الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال أول يومي عيد الفطر المبارك 1016 جولة رقابية تفتيشية، و 13 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل عدد 99 من الإشعارات والغرامات والمخالفات، فيما تم تطهير 2215 موقع، وذلك وفقا لتقرير الانجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار الفايروس، والتي تأتي استمراراً لجهود الأمانة للتصدي لفيروس ” كوفيد19 “، من خلال حملات عديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية، و التي تهدف من خلالها لحماية المجتمع، من تعقيم وتطهير المواقع ضمن الاحترازات الوقائية ضد هذا الفيروس، ورصد المخالفات، مؤكدة تكثّيف جهودها على كافة الأصعدة المناطة بها.

وتهيب الأمانة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية، إذ أنها تؤكد أن مسؤولية الفرد واتّباعه للتعليمات وتنفيذه للتعليمات الصادرة بهذا الشأن يدِل على وعي المواطن والمُقيم على أرضها، وهو ما يُحقق رؤية المملكة في شعبها المتكاتف يداً واحدة لحمايتها واستحقاق العيش فيها.

كما دعت الأمانة لضرورة تعاون الجميع مع كافة الإجراءات المتخذة بهدف حماية الوطن ومن فيه، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

روابط ذات صلة

سجون الشرقية تعايد نزلائها بمناسبة عيد الفطر

سجون الشرقية تعايد نزلائها بمناسبة عيد الفطر
أمانة الشرقية تنفذ 17 ألف منشأه غذائية تم زيارتها خلال شهر رمضان المبارك من قبل وكالة البلديات

أمانة الشرقية تنفذ 17 ألف منشأه غذائية تم زيارتها خلال شهر رمضان المبارك من قبل وكالة البلديات
سمو نائب أمير الشرقية يهنئ القطاعات الأمنية والعسكرية وأبطال الصحةوالمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك

سمو نائب أمير الشرقية يهنئ القطاعات الأمنية والعسكرية وأبطال الصحةوالمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*