الأمير تركي بن طلال يزور مركز أمراض القلب ومستشفى عسير المركزي ويلتقي الممارسين الصحيين

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أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، أن الاحتفاء بالممارسين الصحيين سيكون استثنائياً وذلك تطبيقاً لشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمارسين الصحيين.

مشيرًا أن قيادة البلاد ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – جعلت صحة الإنسان أولاً ، وعملت بكل قوة للحفاظ على الأمن الصحي وتعزيزه ودعم الممارسين الصحيين وتقدير جهودهم .

جاء ذلك خلال زيارة سموه مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب ومستشفى عسير المركزي ، حيث اطمأن على صحة المرضى المنومين والخدمات الطبية المقدمة لهم ، وقدّم التهاني والتبريكات لهم عبر شبكة الاتصالات الهاتفية الداخلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، فيما التقى أمير عسيرالممارسين الصحيين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وتحفيزهم تقديراً لجهودهم التي يبذلونها في كبح جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.

بدوره أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، بأن كافة منسوبي قطاع الصحة والممارسين الصحيين بالمنطقة تشرفوا بزيارة الأمير تركي بن طلال ، بإعتبارها الحافز العظيم لأبطال صحة عسير العاملين في الميدان لشرف خدمة وطنهم وأداء واجبهم بكل فخر واعتزاز.

وأشار العسيري إلى أن صحة عسير عملت على تنفيذ التعليمات الموجّهة من الأمير تركي بن طلال في تحقيق التوازن بين تعليق بعض الخدمات احترازياً في خضم الجائحة واستمرار تقديم الخدمات للمستفيدين بصناعة مبادرات نوعية، كاستثمار أمثل لهذه الأزمة في التطوير حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات النوعية بشكل ممنهج تحقيقاً لمبدأ الاستدامة لما بعد الأزمة .

وأشار عسيري إلى أن مركز القلب بأبها وخلال الفترة من 1-3-2020م حتى 25-5-2020م ؛ تمكن خلالها أبطال صحة عسير من إنقاذ 17 قلباً في عمليات قلب مفتوح وإجراء 315 قسطرة قلبية تداخلية، وتقديم 80 استشارة طبية عن بعد ، و تنفيذ 756 إجراء طبي غير تداخي ، و 184 ألف فحص مخبري، وصرف 5200 وصفة طبية.

وأضاف بأن في مستشفى عسير المركزي يواصل فريق العمل الجهود التطويرية التي قد انطلقت في الفترة الماضية، حيث تضاعفت السعة السريرية الفعّالة بنسبة 100٪؜ تقريباً من 260 سرير وأصبحت 402 سرير منها 17 سرير عناية مركزة ، ارتفعت العمليات من 7500 سنوياً إلى حوالي 12 ألف، كما انخفضت فترة انتظار العمليات بشكل كبير من انتظار يمتد سابقاً من 6 اشهر إلى عامين

وأصبح من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، وفي انتظار الطوارئ فقد تقلص من يوم إلى 3 أيام سابقاً ، وأصبح من 3 إلى 8 ساعات.

وثمّن العسيري الدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة من أمير منطقة عسير ، ومتابعة معالي وزير الصحة اليومية.