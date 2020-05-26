أمانة الاحساء تطرح 5 فرص استثمارية لـ ” اسكان العمالة وانشاء مستشفى “

الاحساء - المناطق

أوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان الامانة طرحت 5 مواقع استثمارية عبر منصة الاستثمار البلدي الالكترونية ( فرص ) ، وتتضمن تلك الفرص أنشطة في المجالات السكنية والخدمية ، مضيفاً .. ان طرح تلك الفرص عبر المنصة الالكترونية يأتي امتداداً للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تُعلن عنها الأمانات والبلديات ، وكذلك التيسير على المستثمرين في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة مما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين وينعكس ايجاباً على تنمية المدن .

وأشار الملحم الى ان الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة تشمل ( فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وإدارة مدينة سكنية للعمالة على مساحة ١٢٠ ألف متر مربع على الطريق الدائري الخارجي ” الضلع الجنوبي ” بجوار جامعة الإمام محمد بن سعود بعقد يمتد إلى ٢٥ سنة ، استثمار موقع لسكن عاملين غرب الحاضرة على امتداد طريق الملك عبدالله الدائري ” الضلع الغربي” بمساحة 65 ألف متر مربع ومدة 25 عام ، موقع سكن عاملين بمخطط الصناعية النسائية جنوب الطريق الدائري الخارجي ” الضلع الجنوبي ” بمساحة 205 ألف متر مربع ومدة 25 عام ، موقع سكن عاملين بمدينة الجفر يقع في غرب الطريق الدائري الخارجي ” الضلع الشرقي ” بمساحة 115ألف متر مربع لمدة 25 سنة ، فرصة استثمارية لانشاء مستشفى خاص شرق الحاضرة على الطريق الدائري الخارجي ” الضلع الشرقي ” بالمخطط رقم 285/15 بمساحة 66 ألف متر مربع ومدة 25 سنة ) .

واعرب الملحم عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل لتوجيهاته ودعمه لخطط أمانة الاحساء الرامية إلى الإستغلال الأمثل لمختلف المواقع في المنطقة وتفعيل العوائد الإستثمارية لها في مشاريع ومبادرات وانشطة الأمانة على الصعيدين الخدمي والمجتمعي.