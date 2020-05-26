جمعية ” إيثار” تعايد مرضى القصور العضوي عن بعد

نظمت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية “إيثار” مساء أمس الاثنين حفل معايدة عيد الفطر المبارك لمرضى الفشل العضوي وعائلاتهم وكافة منسوبي الجمعية، وذلك عبر البث المباشر عن بعد.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بن علي التركي أن الجمعية منذ نشأتها دأبت على معايدة المستفيدين من خدمات الجمعية من مرضى الفشل العضوي وعائلاتهم وذلك من خلال زيارتهم في مستشفيات المنطقة ولكن مع استمرار جائحة كورونا قررت الجمعية الاحتفال عن بعد، حيث تم استضافة عدد كبير من المرضى وعائلاتهم عبر البث، وتم تقديم برنامج المعايدة الذي احتوى على مسابقات وهدايا ورسم حر حيث تمت استضافة الفنان التشكيلي عبدالعظيم الضامن لتعليم الأطفال على الفن التشكيلي، وكذلك من شريك الجمعية نادي الاتفاق من خلال مبادرته ” حكيم زمانك” ويمثلها ياسر الشايجي.

فيما أشاد الفنان التشكيلي عبدالعظيم الضامن بالجمعية وبرامجها، مبينا بأن الفن التشكيلي يلعب دوراً محورياً ومهماً في تحسين الحالة المزاجية للفرد، لا سيما المرضى ويساعد في تخلصهم من الطاقات السلبية والاضطرابات النفسية من توتر وقلق وغضب.

وأشار إلى أن دورهم كفنانين تشكيليين لا يقتصر على عرض اللوحات، بل يسهم وبشكل كبير في تحسين الحالة النفسية للمريض، ويدفعه إلى التخيل والتأمل، وهذا ينطبق على البرنامج الذي اعدته جمعية إيثار، حيث تم طرح مسابقة ( أجمل كمام- أجمل بطاقة عيد – أجمل عمل فني يدوي ) وتم اختيار عدد ستة فائزين في ختام حفل المعايدة.

وخلال حفل المعايدة قدم الحكواتي ” ياسر الشايجي” عدد من الحكايا كما استعرض مبادرة ” حكيم زمانك ” التي تعد مكتبة متنقلة متكاملة غطت عدد من أحياء ومناطق الشرقية والمواقع العامة كما شاركت في الفعاليات ويصاحب المبادرة دورات في الإسعافات الأولية والدفاع المدني والتشجيع على القراءة واستعارة الكتب.

وفي ختام المعايدة تم إعلان أسماء الفائزين الذين شاركوا في مسابقات الفن التشكيلي ومبادرة حكيم زمانك.