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المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

أمير الجوف يستعرض خطط غرفة العمليات المشتركة بما يتواكب مع الإجراءات الجديدة للوقاية من كورونا

أمير الجوف يستعرض خطط غرفة العمليات المشتركة بما يتواكب مع الإجراءات الجديدة للوقاية من كورونا

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منطقة عسير

أمير الجوف يستعرض خطط غرفة العمليات المشتركة بما يتواكب مع الإجراءات الجديدة للوقاية من كورونا

أمير الجوف يستعرض خطط غرفة العمليات المشتركة بما يتواكب مع الإجراءات الجديدة للوقاية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=867848
المناطق - واس

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، خطة غرفة العمليات المشتركة للفترة القادمة بما يتوافق مع صدور الأوامر الكريمة للتدرج في عودة الحياة إلى طبيعتها, منوهاً سموه بما قدمته الدولة من دعم للقطاع الصحي من أجل المحافظة على سلامة وصحة الإنسان، وقدرة القطاع الصحي على مواكبة المرحلة القادمة بإذن الله، مؤكداً سموه على إعطاء سلامة وصحة المواطنين والمقيمين أولوية في الخطط التي سيتم تنفيذها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه اليوم عن بُعد ، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة، وبحضور وكلاء الإمارة ، حيث قدم في بداية الاجتماع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني، شكره لسمو أمير منطقة الجوف على معايدة الممارسين الصحيين في أول أيام عيد الفطر المبارك وتقديم وجبات الإفطار لهم في مقار عملهم.
بعد ذلك استعرض الدكتور الشهراني خطة غرفة العمليات بما يتوافق مع الأوامر الكريمة التي صدرت للعودة للحياة الطبيعية تدريجياً، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوعي بضوابط التباعد الاجتماعي.
كما جرى اعتماد نقطة فرز من القطاع الصحي الخاص على مدخل مدينة سكاكا من الجنوب في ضاحية قارا ، والموافقة على إضافة أعضاء لغرفة العمليات المشتركة بما يتوافق مع المرحلة القادمة.

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