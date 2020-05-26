خلال فترة منع التجول .. ‏⁧‫أمانة تبوك‬⁩ تنهي صيانة وتأهيل عدد من المتنزهات العامة وزراعة مليون زهرة في شوارع المنطقة

المناطق- تبوك :

أنهت أمانة منطقة تبوك خلال فترة منع التجول في شهر رمضان المبارك أعمالها في تركيب و صيانة انارات الشوارع والحدائق العامة وإعادة تأهيلها بالإضافة إلى زراعة مليون زهرة في مناطق عدة وذلك ضمن أعمال الصيانة والتشغيل ومشروعات التطوير التي تهدف من خلالها للارتقاء بأداء الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بتبوك .

وقالت الأمانة لقد تم وضع برنامج عمل مكثف خلال شهر رمضان الماضي شامل لجميع الأقسام الخدمية من خلال تهيئة المرافق العامة وتشديد الرقابة الصحية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة وكذلك الصيانة والإنارة حيث تم صيانة 2000 عمود إنارة مستغلة بذلك أوقات منع التجول لرفع نسبة إنجاز المشروعات كما تم الانتهاء من ترميم وصيانة الحفر باحياء وشوارع مدينة تبوك بأجمالي 2833 متر وتركيب عدد 22 مطب بمواقع مختلفة ودهن 58 مطب آخر وإزالة عدد من المركبات التالفة والمهملة من الطرقات الرئيسية وداخل الأحياء بالإضافة إلى تركيب مظلات بالقرب من النقل الجماعي وحي المصيف بمدينة تبوك ضمن خطة التوسع في نقاط بيع الخضار والفاكهة ومنع تجمع المتسوقين من الأزدحام داخل الاسواق التجارية لمكافحة جائحة كورونا وإزالة التربة ذات الملوحة العالية وتوريد تربة زراعية بمختلف الحدائق لتجهيزها للزراعة وتوريد شبكات الري بإجمالي 27 ألف متر مربع وصيانة الأعمدة الديكورية بالحدائق والمنتزهات بعدد 450 عمود كما تم تمديد وصيانة وإصلاح الكوابل المكشوفة والأعطال الأرضية بطول 4580 متر وإزالة الأعمدة التي تشكل تشوه بصري وضبط المؤقتات الزمنية للشبكة حسب التوقيت مرة كل شهر بعدد 41 مؤقت زمني وعدد 56 خلية ضوئية مشيرة إلى أنه قد تم وفي ذات الصدد الانتهاء من صيانة خطوط الشبكة بأطوال فاقت الواحد والعشرون ألف متر مربع والانتهاء من صيانة ونظافة عدد 409 منهل .

وأضافت تواصل الإدارات المختصة مهامها في زراعة مليون زهرة في شوارع المنطقة وانشاء انترلوك بمسطح يزيد عن ألف وتسعمائة متر مربع وتركيب وانشاء بلدورات بطول 444 متر طولي كما تم الإنتهاء من صيانة 7009 متر من الإنترلوك ودهن 2548 متر منها مبينة أنها قامت وبالتزامن مع هذه الأعمال بتكثيف جولاتها الرقابية والوقائية على جميع محلات المواد الغذائية والحلويات والمخابز والملاحم وأسواق النفع العام طوال شهر رمضان المبارك وفي أيام عيد الفطر للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية في الأسواق التجارية والمسالخ وأسواق النفع العام بارتداء الكمامات والقفازات وتوفر المعقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة للباعة والمتسوقين مع الحرص على تكثيف عمليات الفحص على جميع المنتجات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لجعل البيئة آمنة وسليمة.

وأكدت أمانة تبوك بأن الفرق الميدانية قد كثفت لاسيما في أيام العيد عملها داخل المسالخ للتأكد من سلامة المذبوحات وسلامة الأدوات المستخدمة ودعمها بالأطباء البيطريين والجزارين مع التأكيد على إتلاف الأعضاء الغير صالحة للأكل أثناء الفحص كما تعمل على مدار الساعة لمراقبة سائقي إيصال الطلبات عبر التطبيقات الالكترونية المعتمدة ، مشددة حرصها على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم، من خلال تعاون الجهات المعنية والحفاظ على سلامة الجميع .