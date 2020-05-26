فروع الإيواء بالرياض تعايد نزلائها وسط مجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية

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http://almnatiq.net/?p=867869
المناطق - الرياض

احتفى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضية بعيد الفطر المبارك في كافة فروع الإيواء الرجالية والنسائية التابعة له وسط مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي .

واشتملت المعايدات التي أقيمت في “مراكز التأهيل للذكور والإناث ودور الملاحظة ورعاية المسنين والمسنات ودور الحضانة والضيافة والتربية للايتام ومؤسستي التربية النموذجية والفتيات بالرياض ” على تهيئة جميع الأجواء والتجهيزات اللازمة لإبراز مظاهر الفرح والعيد وتوزيع الحلوى وبطاقات المعايدة والهدايا على جميع المشمولين بالرعاية من الجنسين بطرق ابتكارية تضمن سلامتهم بالإضافة إلى توفير كافة وسائل التقنية الحديثة وبرامج الإتصال المعروفة لتمكينهم من التواصل المرئي وتبادل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد مع ذويهم واقرانهم في المجتمع الخارجي.

وقد اكد مدير عام فرع الموارد والتنمية بمنطقة الرياض د. يوسف السيالي ان هذه المعايدات تعتبر جزء من الرعاية المتكاملة التي وفرتها الدولة حفظها الله لهذه الفئات الغالية على قلوبنا من المجتمع بهدف رسم البهجة على محياهم في مثل هذه المناسبات الدينية والاجتماعية و تعزيز الترابط الاجتماعي والقيم الإسلامية السامية في نفوسهم .

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