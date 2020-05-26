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الأمم المتحدة تدعو لحماية اللاجئين في القرن الأفريقي والبحيرات العظمى

الأمم المتحدة تدعو لحماية اللاجئين في القرن الأفريقي والبحيرات العظمى

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الأمم المتحدة تدعو لحماية اللاجئين في القرن الأفريقي والبحيرات العظمى

الأمم المتحدة تدعو لحماية اللاجئين في القرن الأفريقي والبحيرات العظمى
http://almnatiq.net/?p=867875
المناطق _ جنيف

دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دول القرن الأفريقي والبحيرات العظمى لضمان تغطية اللاجئين بشبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى تدهور أوضاعهم الإنسانية مع بدء الأثر الاقتصادي الكبير لكوفيد ١٩وسياسات الإغلاق وفقدانهم لأجورهم اليومية.
وثمّن المتحدث باسم المفوضية شارلي ياكسلي جهود الحكومات التي أدرجت اللاجئين في خطط الطوارئ والاستجابة الوطنية للجائحة .

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