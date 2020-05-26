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مدني جازان يوضح : احتراق مخلفات اوراق واخشاب بجوار أحد مراكز التسوق بجازان

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مدني جازان يوضح : احتراق مخلفات اوراق واخشاب بجوار أحد مراكز التسوق بجازان

مدني جازان يوضح : احتراق مخلفات اوراق واخشاب بجوار أحد مراكز التسوق بجازان
http://almnatiq.net/?p=867878
جازان _ فضة عطيف

إشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٣هـ عن حريق وتصاعد دخان بأحد مراكز التسوق في مدينة جيزان أوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بأنه ورد لمركز القيادة والتوجية بلاغ في تمام الساعة 01:54 من مساء هذا اليوم الثلاثاء عن حريق بجانب احد المراكز التموينية بمدينة جيزان وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع واتضح ان الحادث عباره عن احتراق مخلفات اوراق وكراتين طبليات واخشاب خلف السوق حيث تمت أعمال المكافحة والسيطرة عليه والحيلولة دون انتقالة للسوق المجاور له من قبل الفرق ولم تسجل اي اصابات ولله الحمد.

وبعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين ان سبب الحادث عائد الى اهمال العمالة التابعة للسوق اثناء اداء اعمال جمع هذه المخلفات وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تضمن عدم تكرار مثل ذلك مستقبلاً .

 

 

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