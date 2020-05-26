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وزير الصحة البريطاني يعلن تحقيق قفزة كبيرة في طريق إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد

وزير الصحة البريطاني يعلن تحقيق قفزة كبيرة في طريق إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد

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وزير الصحة البريطاني يعلن تحقيق قفزة كبيرة في طريق إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد

وزير الصحة البريطاني يعلن تحقيق قفزة كبيرة في طريق إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=867897
المناطق _ لندن

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك تحقيق قفزة كبيرة في طريق إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد بعد أن أظهرت نتائج تجارب أولية على علاج مضاد للفيروس علامات مبشرة.
وأوضح هانكوك أن الوقت ما زال مبكراً للإعلان عن نتائج التجارب الآن، ولكن على الرغم من ذلك تعد التجارب من أهم التطورات التي حدثت في سبيل إيجاد علاج للمرض منذ بدء الأزمة.
وأفاد وزير الصحة خلال مؤتمر الإحاطة اليومي بتسجيل 134 وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة إلى 37 ألف و48 وفاة.
وكشف مستشار الصحة بروفسور نيوتن خلال المؤتمر عن انخفاض عدد المرضى المنومين داخل المستشفيات جراء الإصابة بالمرض إلى 8 آلاف و 802 مرضى، مقارنة مع 10 آلاف و 118 مريضا قبل أسبوع من الآن.

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