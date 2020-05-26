شرطة القصيم تضبط 3 مواطنين متنكرين بـ«زي نسائي» بحوزتهم مواد مخدرة

المناطق _ بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ثلاثة مواطنين ـ في العقدين الثالث والرابع من العمر ـ وبحوزتهم ( 5943 ) قرص امفيتامين ، وقطعة تزن ( 37) جرام من مادة الحشيش المخدر ، وذلك بعد رصد تنكرهم بزيٍ نسائي أثناء مرورهم بإحدى النقاط الأمنية ومحاولتهم الفرار بعد اشتباه رجال الأمن بوضعهم ، حيث تمت متابعتهم وضبطهم والقبض عليهم وإيقافهم والتحفظ على المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .