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توفير مظلات لرجال الأمن في نقاط ضبط التجول بأملج

توفير مظلات لرجال الأمن في نقاط ضبط التجول بأملج

منطقة تبوك

توفير مظلات لرجال الأمن في نقاط ضبط التجول بأملج

توفير مظلات لرجال الأمن في نقاط ضبط التجول بأملج
http://almnatiq.net/?p=867907
أملج _ فايز السميري

بناء على توجيهات محافظة املج جهزت بلدية المحافظة مظلات لرجال الأمن في سابقه أشاد بها الجميع وذلك في النقاط الأمنية لوقايتهم من حرارة الشمس وفي مواقع متفرقة من المحافظة وتم تركيب المظلات من خلال قسم الخدمات ببلدية أملج بجميع نقاط التفتيش الأمنية، كما تم توزيع المظلات الفرديه لجميع العاملين بالميدان.

حيث أكد ” محافظ أملج ” زياد البازعي سعي الجميع لتسهيل مهمة رجال الأمن وبما يمكنهم من اداء أعمالهم بأفظل صوره تقديرآ لدورهم الذي يبذلونه إذ يمضون ساعات طويلة، وخصوصًا في هذه الأيام الحالية التي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وخصوصا أثناء النهار ومع فرض منع التجول ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر ” البازعي ” عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين على ما تبذله الدوله اعزها الله في سبيل حماية الوطن والمواطن والمقيم ولسمو أمير منطقة تبوك على متابعته الدقيقة وتوجيهاته السديدة التي تحفزهم دائماً لتقديم المزيد من العطاء لخدمة الدين والوطن.

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