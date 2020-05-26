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رجال الأمن بعسير يطبقون أوامر منع التجول وسط الأمطار

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رجال الأمن بعسير يطبقون أوامر منع التجول وسط الأمطار

رجال الأمن بعسير يطبقون أوامر منع التجول وسط الأمطار
http://almnatiq.net/?p=867915
المناطق _ أبها

يواصل رجال الأمن من مختلف القطاعات الأمنية بمنطقة عسير عملهم اليومي وسط استمرار هطول الأمطار على معظم المحافظات، بتطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأظهرت جولة لوكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم على عدد من الشوارع العامة في مدينة أبها وضواحيها انتظام النقاط الأمنية في مواقعها وسط هطول الأمطار في ظل التزام كامل من قبل المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول والبقاء في المنازل، فلا حركة في الشوارع الرئيسة والفرعية وداخل الأحياء، إلا لمنسوبي الجهات الحكومية والأهلية المستثناة من أمر منع التجول، وذلك أثناء تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين.

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