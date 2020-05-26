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الحسين: صناعة الكمامات القماشية فرصة كبيرة للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة

الحسين: صناعة الكمامات القماشية فرصة كبيرة للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة
http://almnatiq.net/?p=867922
المناطق _ الرياض

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه في ظل الالتزامات بالإجراءات الوقائية من فايروس كورونا فإن هناك فرصة كبيرة للأسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية تتمثل في صناعة الكمامات القماشية وبيعها.

وأشار الحسين إلى فيديو نشرته وزارة الصحة عن طريقة صنع الكمامات القماشية، مبينًا أنها سهلة وبالإمكان عملها في ظل الطلب المتنامي عليها وتحقيق عائد مادي من خلالها.

وأضاف أن ذلك يسهم في تعزيز الجهود الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل توجيه وزارة الصحة بضرورة ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية عند الخروج من المنزل.

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