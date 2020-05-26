احدث الأخبار

قائد قوات الأمن البيئي يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بعيد الفطر المبارك
منطقة الرياض
 الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 دارة الملك عبدالعزيز تبث فيلما وثائقياً عن جهود المملكة في مكافحة الأمراض المعدية
أبرز المواد
 الحسين: صناعة الكمامات القماشية فرصة كبيرة للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة
أبرز المواد
 مجلس الوزراء المصري ينفي صدور تعميم بعدم توجه المواطنين للمستشفيات عند الشعور بأعراض كورونا
أبرز المواد
 رجال الأمن بعسير يطبقون أوامر منع التجول وسط الأمطار
أبرز المواد
 توفير مظلات لرجال الأمن في نقاط ضبط التجول بأملج
منطقة تبوك
 هيئة الطيران المدني تعلن عن استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو 2020م
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط 3 مواطنين متنكرين بـ«زي نسائي» بحوزتهم مواد مخدرة
أبرز المواد
 وزير الصحة البريطاني يعلن تحقيق قفزة كبيرة في طريق إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 الدفاع المدني : إصابة ثلاث نساء إثر سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من اليمن باتجاه قرية حدودية بجازان
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يعلن عودة موظفي القطاع العام بشكل تدريجي يوم 8 شوال
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

قائد قوات الأمن البيئي يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بعيد الفطر المبارك

قائد قوات الأمن البيئي يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بعيد الفطر المبارك

منطقة الرياض
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أبرز المواد
دارة الملك عبدالعزيز تبث فيلما وثائقياً عن جهود المملكة في مكافحة الأمراض المعدية

دارة الملك عبدالعزيز تبث فيلما وثائقياً عن جهود المملكة في مكافحة الأمراض المعدية

أبرز المواد
الحسين: صناعة الكمامات القماشية فرصة كبيرة للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة

الحسين: صناعة الكمامات القماشية فرصة كبيرة للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة

أبرز المواد

قائد قوات الأمن البيئي يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بعيد الفطر المبارك

قائد قوات الأمن البيئي يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=867931
المناطق-فلاج الشعيفاني

رفع قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر بن محمد الحربي، أسمى التبريكات والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله وكافة القطاعات الأمنية والصحية بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وقال ” العميد الحربي”:يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وإلى سمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي وزير الداخلية -حفظهما الله-.

وتابع : كما أتوجه بالتهنئة إلى جميع العاملين في القطاعات الأمنية والصحية لمواجهة جائحة فايروس كورونا، وإلى الأبطال المرابطين على حدود الوطن وإلى جميع أبناء الوطن.. سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يكشف عن بلادنا وعن الإنسانية جمعاء هذه الجائحة التي ألمت بالعالم، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة إنه وكيل ذلك والقادر عليه.

روابط ذات صلة

فروع الإيواء بالرياض تعايد نزلائها وسط مجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية

فروع الإيواء بالرياض تعايد نزلائها وسط مجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية
بلدية الخرج تحتفل بعيد الفطر المبارك

بلدية الخرج تحتفل بعيد الفطر المبارك
شرطة الخرج تواصل جهودها في تطبيق قرار منع التجول

شرطة الخرج تواصل جهودها في تطبيق قرار منع التجول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*