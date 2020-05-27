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محافظ المزاحمية يعايد رجال الأمن بالميدان ومنسوبي الصحة

محافظ المزاحمية يعايد رجال الأمن بالميدان ومنسوبي الصحة
http://almnatiq.net/?p=867934
الرياض _ تصوير : عبيد الضويري

قام محافظ المزاحمية منصور الخريف بمعايدة رجال الأمن بمناسبة عيد الفطر المبارك وتفقد عددًا من النقاط الأمنية داخل المحافظة يرافقه مدير شرطة المحافظة العميد محمد العتيبي ومدير المرور العقيد سلطان بن لبده وبمشاركة رئيس لجنة التنمية بالمحافظة الدكتور غازي العتيبي و أعضاء لجنة التنمية ولجنة شباب المزاحمية

وخلال الجولة قدم الخريف شكره وتقديره لجهود رجال الأمن بالحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتطبيق أوامر منع التجول خلال جائحة كورونا.
ثم قام بزيارة تفقدية لمستشفى المزاحمية العام وكان باستقباله مدير المستشفى الدكتور عادل بن عميره و التقى بالطاقم الطبي والاداري وشكر أبطال الصحة على جهودهم في مواجهة فايروس كورونا .
سائلًا الله أن يزيل هذا الوباء عن العالم أجمع، وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة ورجال الأمن وجميع العاملين بالقطاع الصحي من كل سوء

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