أمانة الجوف تؤكد على التزام مناديب التوصيل بالاشتراطات الصحية و 200 مخالفة و 600 انذار للمخالفين

الجوف _ محمد الحسن

واصلت أمانة منطقة الجوف حملتها لتأكد من مدى التزام مناديب التوصيل باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلبات لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين .

كما وجهت الفرق الرقابية أكثر من 200 مخالفة و 600 إنذارا لقائدي مركبات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالاً للتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن .

وتنوعت مخالفاتهم ما بين عدم وجود شهادة صحية او فحص طبي للسائق، وعدم استخدام الكمامات والقفازات، وعدم وجود معقمات داخل المركبات، وعدم وجود مسافة كافية بين السائق والأكل، وعدم نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله بن بدر الماجد أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية.

وأضاف الماجد أن الفرق الميدانية المكونة من إدارة الرقابة الصحية ومختبر سلامة الاغذية والجهات الأمنية تقف ميدانياً مع منع التجول الكلي للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم ومستخدمي التطبيقات الإلكترونية للتأكد من التزامهم بالتقيد بالمتطلبات الصحية والوقائية .

ودعا الماجد عموم المستفيدين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بمركز خدمة العملاء (940).