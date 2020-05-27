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الجوازات تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي

الجوازات تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي

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الجوازات تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي

الجوازات تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي
http://almnatiq.net/?p=867946
المناطق _ الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني عن تمديد التأشيرات السياحية آلياً ولمدة 3 أشهر دون مقابل مالي للسيّاح الموجودين داخل المملكة، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.
وأوضحت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ( كوفيد – 19 ) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين “بإذن الله” وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية.
وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية للسيّاح الموجودين داخل المملكة تم إلكترونياً من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

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