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دراسة تكشف نقص المعرفة حول تأثير اضطرابات الغدة الدرقية على الخصوبة

دراسة تكشف نقص المعرفة حول تأثير اضطرابات الغدة الدرقية على الخصوبة

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ترقية مدير إدارة المحكمة العامة بمحافظة الدوادمي

ترقية مدير إدارة المحكمة العامة بمحافظة الدوادمي

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“الإفتاء” تطلق النسخة الثانية المطورة من تطبيق “اسألني”

“الإفتاء” تطلق النسخة الثانية المطورة من تطبيق “اسألني”

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الجوازات تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي

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“الإفتاء” تطلق النسخة الثانية المطورة من تطبيق “اسألني”

“الإفتاء” تطلق النسخة الثانية المطورة من تطبيق “اسألني”
http://almnatiq.net/?p=867950
المناطق _الرياض

دشن معالي نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد النسخة الثانية المطورة من تطبيق الرد على أسئلة المستفتين “اسألني”.
واستقبل تطبيق “اسألني” خلال فترة جائحة فايروس كورونا المستجد أكثر من 20000 فتوى، ورُد عليها عن طريق التطبيق .

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