دشن معالي نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد النسخة الثانية المطورة من تطبيق الرد على أسئلة المستفتين “اسألني”.
واستقبل تطبيق “اسألني” خلال فترة جائحة فايروس كورونا المستجد أكثر من 20000 فتوى، ورُد عليها عن طريق التطبيق .
“الإفتاء” تطلق النسخة الثانية المطورة من تطبيق “اسألني”
دشن معالي نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد النسخة الثانية المطورة من تطبيق الرد على أسئلة المستفتين “اسألني”.
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