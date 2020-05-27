“الإفتاء” تطلق النسخة الثانية المطورة من تطبيق “اسألني”

المناطق _الرياض

دشن معالي نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد النسخة الثانية المطورة من تطبيق الرد على أسئلة المستفتين “اسألني”.

واستقبل تطبيق “اسألني” خلال فترة جائحة فايروس كورونا المستجد أكثر من 20000 فتوى، ورُد عليها عن طريق التطبيق .