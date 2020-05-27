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شرطة عسير عن حادثة إطلاق النار بالأمواه : نتج عنها مقتل 6 مواطنين واصابة 3

شرطة عسير عن حادثة إطلاق النار بالأمواه : نتج عنها مقتل 6 مواطنين واصابة 3

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شرطة عسير عن حادثة إطلاق النار بالأمواه : نتج عنها مقتل 6 مواطنين واصابة 3

شرطة عسير عن حادثة إطلاق النار بالأمواه : نتج عنها مقتل 6 مواطنين واصابة 3
http://almnatiq.net/?p=867959
المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية باشرت صباح أمس الثلاثاء باشرت بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه ، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين ، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

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