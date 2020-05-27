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“الأرصاد”: غيوم وسحب رعدية على حائل والجوف والشمالية وفرصة هطول أمطار بالمرتفعات

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“الأرصاد”: غيوم وسحب رعدية على حائل والجوف والشمالية وفرصة هطول أمطار بالمرتفعات

“الأرصاد”: غيوم وسحب رعدية على حائل والجوف والشمالية وفرصة هطول أمطار بالمرتفعات
http://almnatiq.net/?p=867960
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك وحائل والمدينة المنوّرة، في حين لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاءٍ من مناطق: حائل والجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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