احدث الأخبار

لجنة سكن العمالة تقف على 591 مبنى وتُجرِي أكثر من 108 آلاف مسح نشط بجدة
أبرز المواد
 البنتاغون يحدد الوقت اللازم لإعداد التجربة النووية
أبرز المواد
 مواد مضرة بصحة الأسنان
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
أبرز المواد
 سابقة من نوعها: تويتر يحذر من تغريدة لترامب
أبرز المواد
 “الأرصاد”: غيوم وسحب رعدية على حائل والجوف والشمالية وفرصة هطول أمطار بالمرتفعات
أبرز المواد
 شرطة عسير عن حادثة إطلاق النار بالأمواه : نتج عنها مقتل 6 مواطنين واصابة 3
أبرز المواد
 دراسة تكشف نقص المعرفة حول تأثير اضطرابات الغدة الدرقية على الخصوبة
أبرز المواد
 ترقية مدير إدارة المحكمة العامة بمحافظة الدوادمي
منطقة الرياض
 “الإفتاء” تطلق النسخة الثانية المطورة من تطبيق “اسألني”
أبرز المواد
 الجوازات تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي
أبرز المواد
 أمانة الجوف تؤكد على التزام مناديب التوصيل بالاشتراطات الصحية و 200 مخالفة و 600 انذار للمخالفين
منطقة الجوف
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

لجنة سكن العمالة تقف على 591 مبنى وتُجرِي أكثر من 108 آلاف مسح نشط بجدة

لجنة سكن العمالة تقف على 591 مبنى وتُجرِي أكثر من 108 آلاف مسح نشط بجدة

أبرز المواد
البنتاغون يحدد الوقت اللازم لإعداد التجربة النووية

البنتاغون يحدد الوقت اللازم لإعداد التجربة النووية

أبرز المواد
مواد مضرة بصحة الأسنان

مواد مضرة بصحة الأسنان

أبرز المواد
“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

أبرز المواد

لجنة سكن العمالة تقف على 591 مبنى وتُجرِي أكثر من 108 آلاف مسح نشط بجدة

لجنة سكن العمالة تقف على 591 مبنى وتُجرِي أكثر من 108 آلاف مسح نشط بجدة
http://almnatiq.net/?p=867961
المناطق_جدة

وقفت لجنة سكن العمالة بمحافظة جدة على ٥٩١ مبنى بالمحافظة منذ انطلاق أعمال اللجنة في الرابع من شعبان ١٤٤١هـ، وبالتكاملية بين ١٢ جهة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وشملت تلك الجولات، إجراء المسح النشط لأكثر من 108.000 عامل، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، بالإضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس

ووقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع؛ وفق المتطلبات الصحية والبلدية، والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم

يأتي ذلك امتدادًا للإجراءات الحكومية، وفي ظل ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- في عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع

روابط ذات صلة

البنتاغون يحدد الوقت اللازم لإعداد التجربة النووية

البنتاغون يحدد الوقت اللازم لإعداد التجربة النووية
مواد مضرة بصحة الأسنان

مواد مضرة بصحة الأسنان
“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*