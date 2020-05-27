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سابقة من نوعها: تويتر يحذر من تغريدة لترامب

سابقة من نوعها: تويتر يحذر من تغريدة لترامب

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سابقة من نوعها: تويتر يحذر من تغريدة لترامب

سابقة من نوعها: تويتر يحذر من تغريدة لترامب
http://almnatiq.net/?p=867965
المناطق_متابعات

أضاف تويتر أمس الثلاثاء إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبارة “تحقّقوا من الوقائع”، في سابقة من نوعها لتحذير رواده من احتمال تضليل الرئيس الجمهوري لهم بقوله إن الاقتراع عبر المراسلة ينطوي حتماً على “تزوير”.

وقال متحدّث باسم تويتر في معرض تبريره لإقدام الموقع على وسم التغريدتين بالتحذير: “التغريدتان تتضمّان معلومات قد تكون مضلّلة عن عملية التصويت ووسمتا لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالمراسلة. هذا القرار اتخذ بما يتماشى مع النهج الذي أعلناه في وقت سابق من هذا الشهر”.

وقبل أسبوعين شدّد تويتر قواعده لمكافحة المعلومات الكاذبة عن وباء كورونا الجديد من خلال توسيعه أنواع الرسائل التي يمكن وسمها بعبارة تحذر الجمهور من احتمال وجود معلومات “مضلّلة” أو “مثيرة للجدل” في التغريدة.

وهي المرة الأولى التي يطبق فيها تويتر هذه القواعد على تغريدة للرئيس ترامب.

وكان الرئيس الجمهوري نشر على تويتر، منصته المفضّلة للتواصل مع الجمهور، تغريدة قال فيها: “ليست هناك أي طريقة (صفر!) تكون فيها بطاقات الاقتراع بالبريد أيّ شي آخر سوى تزوير كبير”.

وأضاف في تغريدة ثانية أن “حاكم ولاية كاليفورنيا بصدد إرسال بطاقات اقتراع إلى الملايين . كل الذين يقيمون في الولاية، بغض النظر عن هوياتهم أو عن كيفية وصولهم إلى هناك، سيحصلون عليها.

بعدها سيقول موظفون لهؤلاء الذين لم يكونوا يفكرون حتى في التصويت من قبل، كيف ولمن سيصوتون. ستكون انتخابات مزوّرة”.

وتحت هاتين التغريدتين بات متصفحو تويتر يجدون الآن عبارة “احصل على الحقائق حول الاقتراع بالبريد”، يكفي النقر عليها لتقود المتصفح إلى ملخص للحقائق والمقالات المنشورة في الصحافة الأمريكية عن هذا الموضوع، على سبيل المثال، ولاية كاليفورنيا لا ترسل بطاقات اقتراع إلا للناخبين المسجّلين وليس لجميع سكان الولاية.

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