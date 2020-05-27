البنتاغون يحدد الوقت اللازم لإعداد التجربة النووية

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المناطق_وكالات

قال دريو والتر النائب الأول لمساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لإجراء تجربة نووية في غضون بضعة أشهر، إذا صدرت تعليمات بذلك من رئيس البلاد

ونقلت صحيفة Defense News، عن المسؤول الأمريكي، قوله إن هذه التجربة “يمكن أن تتم بسرعة نسبية”، وإن تنفيذها “يصبح ممكنا خلال أشهر، إذا أوعز رئيس البلاد بذلك”

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أفادت في 22 مايو، بأن الولايات المتحدة تناقش إمكانية إجراء أول تجربة نووية منذ عام 1992

ووفقا لها، أثيرت هذه القضية في 15 مايو في اجتماع للمسؤولين الأمريكيين من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بقضايا الأمن القومي

ولم يتم التوصل إلى اتفاق لإجراء الاختبار في ذلك الوقت. وقال أحد المسؤولين للصحيفة، إن المناقشات لا تزال مستمرة

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