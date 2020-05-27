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مواد مضرة بصحة الأسنان

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كشف طبيب الأسنان ميخائيل زاسلافسكي، المواد الغذائية التي يجب استبعادها عن النظام الغذائي من أجل الحفاظ على صحة الأسنان

وفقا للطبيب، يجب قبل كل شيء التخلي عن تناول المشروبات الغازية، لأنها “عديمة الفائدة” تماما. وأضاف “ويجب عدم تصديق ما يقال بأن المشروبات ذات علامة light هي أقل ضررا، لأن لها نفس التأثير السلبي في الأسنان، كما للمشروبات التقليدية”

وأدرج الطبيب الحمضيات، على الرغم من احتوائها على فيتامين C المفيد للجسم، في قائمة المواد المضرة، لأن الأحماض التي تحتويها تدمر طبقة مينا الأسنان. ويقول موضحا، “بعد تناول البرتقال أو الغريب فروت وغيرها من الحمضيات، لا ينصح بتنظيف الأسنان مباشرة، لأن هذا قد قد يسبب إزالة طبقة المينا تماما. ولكن بدلا من ذلك من الضروري غسل الفم بالماء فقط لإزالة الأحماض وعدم تناول أي شيء خلال 20-30 دقيقة.وبهذه الطريقة فقط لن تلحق الأحماض أي ضرر بالأسنان ”

ويشير طبيب الأسنان، إلى ضرورة تقليل تناول الحلويات والمعجنات قدر الإمكان. ويقول، “المثير في الأمر أن السكر لا يسبب تسوس الأسنان. فعندما نتناول السكر، تتغذى عليه البكتيريا الموجودة في تجويف الفم أيضا. ولكن فضلات هذه البكتيريا حامضية. والحامض هو الذي يلحق الضرر بالأسنان، لأنه يحلل الكالسيوم أو يضعف بنية مينا الأسنان جدا”

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