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“سيدي لا أستطيع التنفس”.. شرطي أمريكي يدوس رقبة رجل أسود حتى الموت

“سيدي لا أستطيع التنفس”.. شرطي أمريكي يدوس رقبة رجل أسود حتى الموت
http://almnatiq.net/?p=867995
المناطق_وكالات

“من فضلك، يا سيدي، أنا لا أستطيع التنفس”.. هكذا كانت الكلمات الأخيرة لمواطن أمريكي أسود، لفظ أنفاسه تحت قدمي رجل شرطة في ولاية مينيسوتا، وانتشرت في مقطع فيديو، مثيرة موجة عارمة من الاحتجاجات.

وتُظهر اللقطاتُ الشرطيَّ وهو يجثم بركبته فوق رقبة الضحية، وهو رجل أسود كان مستلقيًا على الأرض يستعطف رجل إنفاذ القانون دون جدوى؛ حتى توفي لاحقًا.

وقال جاكوب فراي حاكم مينيسوتا: إن الضباط الأربعة الذين ألقوا القبض على الضحية تم طردهم من العمل؛ فيما فتح مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) تحقيقًا في الواقعة.

وخلال اللقطات التي صُوِّرت في مدينة منيابوليس، يمكن سماع صوت الضحية وهو يقول: “من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس”، ثم أضاف: “بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني”.

كما تظهر في الفيديو أصوات المارة الذين شاهدوا الواقعة؛ حيث قال أحدهم: إن الضحية لم يقاوم الاعتقال؛ بينما أضاف آخر أن الشرطي كان يبدو “مستمتعًا” بالعنف مع الرجل المسكين.

وقال المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان “بن كرامب”: إن الضحية اسمه جورج فلويد، ويُعتقد أنه في الأربعينيات من عمره.

وقال جون إلدر المتحدث باسم الشرطة المحلية: إن الضحية، قاوم الضباط عندما طلبوا منه النزول من سيارته. مضيفا: “تَمَكّن الضباط من تكبيل المشتبه به، ولاحظوا أنه يعاني أزمة طبية”؛ موضحًا أن سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى قريب حيث توفي بعد وقت قصير.

وأثارت الواقعة موجة احتجاجات في منيابوليس، ضد التعامل العنيف للشرطة مع السود، كان شعارها الأبرز “لا أستطيع التنفس”.

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