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الصحة العالمية: الأمريكتان البؤرة الجديدة لجائحة كورونا

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الصحة العالمية: الأمريكتان البؤرة الجديدة لجائحة كورونا

الصحة العالمية: الأمريكتان البؤرة الجديدة لجائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=868002
المناطق_وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية في إيجاز صحفي يوم أمس الثلاثاء: إن الأمريكتين أصبحتا البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا؛ وذلك في الوقت الذي تَكَهّنت فيه دراسة أمريكية بارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل ودول أخرى في أمريكا اللاتينية خلال شهر أغسطس.

وقالت “كاريسا إتيان” المديرة الإقليمية للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية ورئيسة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في لقاء عبر الفيديو: “لم يحِن الوقت حتى تخفف الدول القيود”.

وسجلت الأمريكتان أكثر من 2.4 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 143 ألف وفاة جراء مرض كوفيد-19، الذي يتسبب به الفيروس ويصيب الجهاز التنفسي. وقالت “إتيان”: إن أمريكا اللاتينية تجاوزت أوروبا والولايات المتحدة في العدد اليومي لحالات الإصابة.

ووفق “رويترز” قالت “إتيان”: “منطقتنا أصبحت بؤرة انتشار جائحة كوفيد-19″؛ فيما حذّر مديرون آخرون بمنظمة الصحة للبدان الأمريكية، من أن أسابيع “قاسية للغاية” ستحل على المنطقة، وأن البرازيل أمامها طريق طويل قبل أن تشهد نهاية الجائحة.

ومن بين ما يُقلق مسؤولي منظمة الصحة العالمية أيضًا، تَسارع وتيرة التفشي في بيرو وتشيلي والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا.

وبعدما أصبحت البرازيل صاحبة أعلى معدل يومي للوفيات بالعالم يوم الاثنين، حذّرت دراسة لجامعة واشنطن، من احتمال أن يقفز إجمالي الوفيات في البلاد إلى خمسة أمثاله، ويصل إلى 125 ألفًا في أوائل أغسطس.

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