احدث الأخبار

الذهب يبلغ أقل مستوى في أسبوعين بفعل التفاؤل
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبّه المدينة وتبوك: رياح نشطة وأتربة مثارة
أبرز المواد
 باباجان: الخوف يحكم تركيا.. وإردوغان دمرها في الداخل والخارج
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها
أبرز المواد
 إستعادة 5 آلاف متر من الأراضي الحكومية في ظهران الجنوب
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يؤكد شكره للقيادة ويحدد تفاصيل فتح الأنشطة والعودة لمقرات العمل
أبرز المواد
 البرازيل.. أكثر من ألف وفاة بكورونا في 24 ساعة والنظام الصحي ينهار
أبرز المواد
 ناسا تحضر للإطلاق التجريبي لمركبة “دراغون-2”
أبرز المواد
 لجنة سكن العمالة تقف على 591 مبنى وتُجرِي أكثر من 108 آلاف مسح نشط بجدة
أبرز المواد
 البنتاغون يحدد الوقت اللازم لإعداد التجربة النووية
أبرز المواد
 مواد مضرة بصحة الأسنان
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الذهب يبلغ أقل مستوى في أسبوعين بفعل التفاؤل

الذهب يبلغ أقل مستوى في أسبوعين بفعل التفاؤل

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبّه المدينة وتبوك: رياح نشطة وأتربة مثارة

“الأرصاد” تنبّه المدينة وتبوك: رياح نشطة وأتربة مثارة

أبرز المواد
باباجان: الخوف يحكم تركيا.. وإردوغان دمرها في الداخل والخارج

باباجان: الخوف يحكم تركيا.. وإردوغان دمرها في الداخل والخارج

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها

أمير المدينة المنورة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها

أبرز المواد

الذهب يبلغ أقل مستوى في أسبوعين بفعل التفاؤل

الذهب يبلغ أقل مستوى في أسبوعين بفعل التفاؤل
http://almnatiq.net/?p=868003

لامس الذهب أقل مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات لكن احتدام الخلافات الصينية الأمريكية بسبب قانون أمني اقترحته بكين
من أجل هونج كونج كبح الخسائر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1705.94 دولار للأوقية عقب تسجيله أقل مستوى منذ 13 مايو أيار في وقت سابق من الجلسة عند 1703.40 دولار.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1695.80 دولار للأوقية.

وأمس الثلاثاء، هبط الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة ولامس 1707.10 هو أدنى مستوى في نحو أسبوعين تقريبا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن واشنطن تعد رد فعل قويا علي قانون الأمن القومي الذي تزمع الصين سنه من أجل هونج كونج مضيفا أنه سيتم كشف النقاب عنه قبل نهاية الأسبوع.

وتراجعت الأسهم الآسيوية نتيجة مخاوف حيال تصاعد للتوترات الصينية الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1941.66 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 823.48 دولار للأوقية وفقدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.01 دولار.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبّه المدينة وتبوك: رياح نشطة وأتربة مثارة

“الأرصاد” تنبّه المدينة وتبوك: رياح نشطة وأتربة مثارة
باباجان: الخوف يحكم تركيا.. وإردوغان دمرها في الداخل والخارج

باباجان: الخوف يحكم تركيا.. وإردوغان دمرها في الداخل والخارج
أمير المدينة المنورة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها

أمير المدينة المنورة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي إمارة المنطقة ومحافظاتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*