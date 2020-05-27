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تطوير “جهاز استنشاق” يساعد مرضى كورونا في المنزل

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الشويعر الجندي المجهول في المؤتمر الصحفي اليومي 

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الشويعر الجندي المجهول في المؤتمر الصحفي اليومي 

الشويعر الجندي المجهول في المؤتمر الصحفي اليومي 
http://almnatiq.net/?p=868009
المناطق- فايز السميري
من السهل التعرف على الموظف الكفء من خلال عمله، لكن في بعض الحالات يكون هذا الموظف من الأشخاص الذين يعملون بصمت، دون السعي لنيل الثناء، هذا هو الزميل الإعلامي فهد الشويعر قارئ الاسئلة في المؤتمر الصحفي اليومي التابع لوزارة الصحة ، والمشاهد يشاهد جميع الضيوف يتحدثون ولا يشاهد قارئ الاسئلة التي يطرحها من قبل الزملاء الاعلاميين على الضيوف من متحدثي القطاعات الحكومية بمختلف قطاعاتها، فكان من الواجب علينا توجيه رسالة تحية  تقدير واحترام للاستاذ فهد الشويعر الزميل الإعلامي الجندي المجهول يعمل في مجاله ولا يعرفه الناس ولكن تشعر بأثر هذا العمل .
تحية خاصة ” للشويعر”  ينجز ويعمل ولايعنيه حب الظهور. رجل يعمل بصمت لخدمة وطنه ولاينتظر لا شكراً ولاتكريماً ولا مالاً مقابل تعبه وجهده ، شكرا من القلب.

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