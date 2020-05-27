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اليوم… نهاية منع التجول الكلي.. وغدًا «جزئياً» مع فتح بعض الأنشطة

اليوم… نهاية منع التجول الكلي.. وغدًا «جزئياً» مع فتح بعض الأنشطة
http://almnatiq.net/?p=868013
المناطق_الرياض

ينتهي اليوم الأربعاء تطبيق المنع الكلي في كافة أرجاء المملكة، باستثناء مكة المكرمة، ليتم تفعيل منع جزئي ما بين الساعة السادسة صباحا، والثالثة مساء، طوال أيام الخميس والجمعة والسبت، في إطار خطة المملكة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونص الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول، بالإضافة لاستمرار عمل الأنشطة المستثناة، وهي محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية.

وشدد الأمر الملكي على منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

ومن المقرر أن تبدأ المملكة منذ السبت المقبل في تخفيف إجراءات العزل الاجتماعي، وتقليل فترة الحظر، من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا. ويرافق ذلك السماح بإقامة جميع الصلوات في المساجد، وبدء العمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في كافة المناحي.

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