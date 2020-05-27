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45 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. وحالتا وفاة بالمغرب

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45 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. وحالتا وفاة بالمغرب

45 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. وحالتا وفاة بالمغرب
http://almnatiq.net/?p=868019
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 7577 منذ بدء الوباء في البلاد.
وقال محمد اليوبي مدير مديرية الوباء إنه تم تسجيل “حالتي وفاة، ليصبح مجموع الوفيات 202”.

كما تماثل للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 107 حالات ليصل مجموع المتعافين إلى 4881 حالة، وتبقى نسبة الوفاة مستقرة عند 2.7 في المئة.

وأضاف اليوبي أن “الحالات المتماثلة للشفاء أصبحت تمثل تقريبا ضعف الحالات النشطة”.

وقال إن الحالات الخطيرة والحرجة لا تمثل سوى ‭0.6‬ في المئة. متتابعا: “يلاحظ استمرار تحسن المؤشرات المتعلقة بخطورة المرض حيث تظل نسبة الوفاة مستقرة، كما أن هناك تحسنا في بعض الجهات بحيث أنها لم تسجل حالات إصابة منذ أيام”

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