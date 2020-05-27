شكروا الدولة على جهودها .. وتحدثوا عن أحلامهم أوائل حفاظ وحافظات خيركم يهنئون القيادة والشعب بحلول العيد

المناطق_عادل الزهراني

رفع أوائل حفاظ وحافظات جمعية خيركم لتحفيظ القران بجدة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللأسرة المالكة ولكافة أبناء الشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

بداية هنأ علي محمد المسعود الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة جدة الطالب بمسجد الحمودي بمكتب إشراف شرق جدة ، خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين حفظهما الله بهذه المناسبة سائلا المولى أن يكون عيد خير على الوطن.

وبين المسعود أن حلمه أن يكون معلما للقران وإماما لأحد المساجد ، مقدما شكره لله على حصوله على المركز الأول ثم لوالديه الكريمين ومعلميه محمد ابو طالب و عبدالسلام وبكر العبسي وباسم عبدالهادي.

واستغل محمد ناظم الدين نذير الطالب بمجمع البر المسائي – الحاصل على المركز الثاني على مستوى جدة – هذه المناسبة لتهنئة الوطن حكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية متمنيا لهذا البلد الغالي العزة والكرامة والاستقرار على ماتبذله من جهود للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين.

وسأل نذير المولى أن يحقق حلمه أن يصبح معلما لكتاب الله ، شاكرا المولى عز وجل أن يسر له حفظ كتاب الله ثم والديه ومشايخه الفضلاء.

وشارك صاحب المركز الثالث يحيى محمد باجرش الطالب بمجمع الراجحي المسائي زملائه الحفاظ فرحة العيد مقدما التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وكافة ابناء السعب السعودي بقدوم عيد الفطر السعيد ، فيما بين أن حلمه إكمال مسيرة الخيرية لقوله صلى الله عليه وسلم ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) وأن ينال إجازة في القراءات ، فيما وجه شكره وتقديره لكل من هم السبب في وجوده بعد الله سبحانه وتعالى – والديه الكريمين –

وكذلك جميع من وقف معه وصرف من وقته وجهده في مساعدته لإتمام حفظي لكتاب الله من مدرسين وزملاء ، داعيا الله سبحانه وتعالى لهم بالمثوبة والأجر.

أما الطالب بحلقات مسجد التوحيد بمكتب شرق جدة ، حمزة أحمد الجبرتي – الحاصل على المركز الرابع – هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكافة الشعب السعودي بعيد الفطر المبارك ، متمنيا لهذا الوطن الغالي النمو والتقدم.

وعن حلمه أجاب أنه يحلم بإكمال مسيرته القرآنية والحصول على الاجازات وحفظ الصحيحين ويختم تلك المسيرة بأن يتوج معلما للقرآن في الحرم، سائلا المولى دوام السعادة لوالديه و لشيخه صبحي القرني.

وهنأ الفائز بالمركز الخامس سعود موسى الشمراني الطالب بمحضرة عبدالوهاب بن دعجم بالمرافق العامة ، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكافة الشعب السعودي بقدوم عيد الفطر ، راجيا المولى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر.

واستغل المناسبة لشكر المولى عز وجل فـله وحده المنَّة والفضل على أن يسّر له حفظ كتابه، ثـم كُل معلّم درّسه في حلقات القرآن، وخصُّ بـالشكر المحضرة القرآنية التي حفظ فيها كـتاب ﷲ على يد شيخه إبراهـيم موسى ، مشيرا أنه

يحلم بنيل الإجازة في القراءات، وينضم لهيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز ويكون عضواً فيها .

طالبات خيركم من الأوائل شاركن في التهاني حيث قالت صاحبة المركز الأول حنين عبدالقيوم من طالبات دار الهدى بمكتب شمال جدة : نهنىء خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية وأقول لهم عيدكم مبارك.

وبهذه المناسبة قالت : أتمنى أن يمن المولى علي بإكمال مسيرة القرآن بتعلم علومه والحصول على إجازة في القراءات وأكمل دراستي الجامعية ، وشكرا من القلب للمولى جل وعلا ثم لوالديّ الكريمين فهما اللذان نشآني على كتاب الله فلهما الفضل بعد الله في استقامتي وفلاحي، والشكر أيضا لمشايخي وشيخاتي وأخص بالذكر منهم شيخي الفاضل : فؤاد الحسن رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح الجنان و أستاذتي الفاضلة ابتسام العمودي .

( عيدكم مبارك بابا سلمان ) بهذه الكلمات بدأت علا أبو زلام – صاحبة المركز الثاني – تهنئتها لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهد الأمين وكافة افراد الشعب السعودي الأبي متمنية أن يديم المولى على بلادنا الأمن والرخاء والصحة والعافية.

وبعد أن سألت المولى أن تكون من أهل الخيرية ، قدمت شكرها للمولى ثم لوالديها الكريمين ثم لمعلمتها حنان ومديرة الدار الاستاذة رقية، واللاتي كانا بفضل الله سببا لنجاحها.

وتحدثت صاحبة المركز الثالث وجدان المشعبي الطالبة بدار الهدى بمكتب إشراف الشمال عن فرحتها بقدوم العيد مقدمة التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وللأسرة المالكة ولكافة المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الغالية.

وأكدت أن حلمها أن تكون معلمة للقرآن ، شاكرة الله عز وجل على هذه النعمة ، ثم والديها الكريمين ومعلمتها الفاضلة ابتسام العمودي التي كان لها فضل بعد الله لتثبيت كتاب الله .

رابعة جميل صاحبة المركز الرابع والطالبة بدار البيان التابعة لمكتب جنوب جدة رفعت التهاني والتبريكات للقيادة حفظها الله وللشعب السعودي الحبيب بمناسبة عيد الفطر السعيد متمنية لهم دوام الرخاء والازدهار.

وتمنت جميل أن تكون من العالمين بالقرآن العاملون به وأن تنال الخيرية التي قال عنها الرسول -صلى الله عليه وسلم – (“خيركم من تعلم القرآن وعلمه “) وذلك بتعلم القرآن وتعليمه وأن تتابع طريقها في دراسة علوم القرآن والقراءات وكل ما يتعلق بالقرآن الكريم وفهمه وتعليمه للغير ، كما قدمت الشكر لله عز وجل ثم والديها ومعلماتها الفاضلات بالدار.

وقالت زينب خان الحائزة على المركز الخامس والطالبة بدار الهدى أنها تهنىء الوطن قيادة وشعبا بهذا العيد السعيد ، متمنية أن تكون أيام الوطن كلها أعياد وسعادة ورخاء وأمن وأمان ، كونه وطن الخير ومساعدة الغير.

وتمنت خان أن تواصل مسيرة الخيرية وتدرس علوم القرآن وأن يقبلها الله في أهله ، ولم تنس شكر الله سبحانه الذي من عليها بحفظ كتابه ، ثم والديها الكريمين ومعلماتها طيلة مسيرة حفظ القرآن الكريم.