أمازون تتفاوض لشراء “زوكس” للسيارات ذاتية القيادة

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قالت مصادر مطلعة إن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون تجري محادثات لشراء الشركة الناشئة للسيارات ذاتية القيادة زوكس، بما يعزز جهود شركة التجارة الإلكترونية في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية.

ونقلت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هناك شركات أخرى في مجال السيارات وصناعة الرقائق تجري محادثات مع زوكس بشأن استثمار محتمل في الأخيرة، مشيرة إلى أن شركة واحدة على الأقل غير أمازون تعرض شراء زوكس. ومن غير المحتمل بيع زوكس بأقل من مليار دولار وهو قيمة المبلغ الذي جمعته الشركة بالفعل من المستثمرين.

وذكرت زوكس في يان أنها تلقت “رغب العديد من الأطراف لعقد صفقة استراتيجية معها وأنها تعمل حاليا مع كاتاليست بارتنرز لتقييم هذه الرغبة”.

وكان لشركة زوكس طموح ودعم مالي زائد، وأرادت الشركة تقديم سيارة ذاتية القيادة تماما خلال العام الحالي. ورغم ذلك صوت مجلس إدارة زوكس في عام 2018 وبعد جولة جذب استثمارات قدرت قيمتها السوقية بنحو 2ر3 مليار دولار، لصالح الإطاحة بالرئيس التنفيذي تيم كينتلي كلاى .