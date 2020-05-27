احدث الأخبار

أمازون تتفاوض لشراء “زوكس” للسيارات ذاتية القيادة
أبرز المواد
 شكروا الدولة على جهودها .. وتحدثوا عن أحلامهم أوائل حفاظ وحافظات خيركم يهنئون القيادة والشعب بحلول العيد
أبرز المواد
 أعداد ضحايا كورونا تتجاوز الـ350 ألفا.. والإصابات 5.6 مليونًا
أبرز المواد
 اليوم… نهاية منع التجول الكلي.. وغدًا «جزئياً» مع فتح بعض الأنشطة
أبرز المواد
 جامعة الطائف تعتمد تغيير تخصصات 1654 طالباً وطالبة
أبرز المواد
 الهند تسجل 6387 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 45 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. وحالتا وفاة بالمغرب
أبرز المواد
 تطوير “جهاز استنشاق” يساعد مرضى كورونا في المنزل
أبرز المواد
 الشويعر الجندي المجهول في المؤتمر الصحفي اليومي 
منطقة تبوك
 النفط يهبط جراء مخاوف حيال الطلب والتوترات
أبرز المواد
 الصحة العالمية: الأمريكتان البؤرة الجديدة لجائحة كورونا
أبرز المواد
 “سيدي لا أستطيع التنفس”.. شرطي أمريكي يدوس رقبة رجل أسود حتى الموت
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

أمازون تتفاوض لشراء “زوكس” للسيارات ذاتية القيادة

أمازون تتفاوض لشراء “زوكس” للسيارات ذاتية القيادة

أبرز المواد
شكروا الدولة على جهودها .. وتحدثوا عن أحلامهم أوائل حفاظ وحافظات خيركم يهنئون القيادة والشعب بحلول العيد

شكروا الدولة على جهودها .. وتحدثوا عن أحلامهم أوائل حفاظ وحافظات خيركم يهنئون القيادة والشعب بحلول العيد

أبرز المواد
أعداد ضحايا كورونا تتجاوز الـ350 ألفا.. والإصابات 5.6 مليونًا

أعداد ضحايا كورونا تتجاوز الـ350 ألفا.. والإصابات 5.6 مليونًا

أبرز المواد
اليوم… نهاية منع التجول الكلي.. وغدًا «جزئياً» مع فتح بعض الأنشطة

اليوم… نهاية منع التجول الكلي.. وغدًا «جزئياً» مع فتح بعض الأنشطة

أبرز المواد

أمازون تتفاوض لشراء “زوكس” للسيارات ذاتية القيادة

أمازون تتفاوض لشراء “زوكس” للسيارات ذاتية القيادة
http://almnatiq.net/?p=868040
المناطق_الرياض

قالت مصادر مطلعة إن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون تجري محادثات لشراء الشركة الناشئة للسيارات ذاتية القيادة زوكس، بما يعزز جهود شركة التجارة الإلكترونية في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية.

ونقلت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هناك شركات أخرى في مجال السيارات وصناعة الرقائق تجري محادثات مع زوكس بشأن استثمار محتمل في الأخيرة، مشيرة إلى أن شركة واحدة على الأقل غير أمازون تعرض شراء زوكس. ومن غير المحتمل بيع زوكس بأقل من مليار دولار وهو قيمة المبلغ الذي جمعته الشركة بالفعل من المستثمرين.

وذكرت زوكس في يان أنها تلقت “رغب العديد من الأطراف لعقد صفقة استراتيجية معها وأنها تعمل حاليا مع كاتاليست بارتنرز لتقييم هذه الرغبة”.

وكان لشركة زوكس طموح ودعم مالي زائد، وأرادت الشركة تقديم سيارة ذاتية القيادة تماما خلال العام الحالي. ورغم ذلك صوت مجلس إدارة زوكس في عام 2018 وبعد جولة جذب استثمارات قدرت قيمتها السوقية بنحو 2ر3 مليار دولار، لصالح الإطاحة بالرئيس التنفيذي تيم كينتلي كلاى .

روابط ذات صلة

شكروا الدولة على جهودها .. وتحدثوا عن أحلامهم أوائل حفاظ وحافظات خيركم يهنئون القيادة والشعب بحلول العيد

شكروا الدولة على جهودها .. وتحدثوا عن أحلامهم أوائل حفاظ وحافظات خيركم يهنئون القيادة والشعب بحلول العيد
أعداد ضحايا كورونا تتجاوز الـ350 ألفا.. والإصابات 5.6 مليونًا

أعداد ضحايا كورونا تتجاوز الـ350 ألفا.. والإصابات 5.6 مليونًا
اليوم… نهاية منع التجول الكلي.. وغدًا «جزئياً» مع فتح بعض الأنشطة

اليوم… نهاية منع التجول الكلي.. وغدًا «جزئياً» مع فتح بعض الأنشطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*