التعايش مع كورونا أمر لابد منه خلال الفترة القادمة وغلطة الشاطر بألف

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المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

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المناطق-يوسف المطيري

بعد بدء المملكة أولى الخطوات للعودة إلي الحياة الطبيعة تدريجيا بعد عيد الفطر المبارك بدأ الحديث عن إمكانية العودة العمل و إيقاع الحياة اليومي في ظل وجود فيروس كورونا، وهو أمر لابد منه وبات مسألة وقت .
وفي المرحلة المقبلة، من الضروري للغاية، الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، والتباعد الاجتماعي بمسافة أكثر من مترين، وبات الإنسان مسئولاً عن حماية نفسه وحماية عائلته بالتزامه بكل وسائل الوقاية المملكة.
اليوم أصبحت كل فرد من الأسرة مسئول عن حماية نفسه وحماية أسرته، ليس لكون الحكومات قد تخلّت عن مواطنيها، ولكن هذا أمر واقع مع فيروس سيعيش معنا طويلاً كما أشارت لذلك العديد التقارير، ولذلك يجب أن نتعايش مع هذا الوضع، ويجب أن نكون أقوياء وأصحاب عقلية جاهزة، لنستطيع حماية أنفسنا ومن نحبهم من هذا الوباء.
وليست العودة إلى الحياة الطبيعية والنزول إلى العمل، تجعل البعض يعتقدون أنه لا حاجة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، والبدء في ارتكاب عادات خاطئة، قد تعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى الفيروسية.
وحتى نستمر بالتعايش مع الفيروس دون أن تلحقنا العدوى منه علينا أن نتخذ أسباب الوقاية ولبس الكمامة التي أصبحت جزءًا مهماً من الحياة اليومية، بحسب تعليمات وزارة الصحة، التي أوصت بارتدائها عند الخروج من المنزل أو التواجد في الأماكن المزدحمة أو التعامل مع أشخاص مشتبه في إصابتهم بالفيروس أو في حالة الإصابة.
كما أن غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون لمدة 20 ثانية، من أهم الإجراءات الوقائية المتبعة حول العالم لمنع الإصابة بعدوى كوفيد-19، لأن فيروس كورونا يظل نشطًا على سطح ليد لفترة طويلة.
ويجب على الفرد للتعايش مع هذا الفيروس التوقف عن الذهاب للمولات والمطاعم المزدحمة والنوادي وصالات الجيم، والتي يزداد فيها خطر الإصابة بالعدوى.
ومن الإجراءات المهمة للتعايش التدريجي مع فيروس كورونا، يلزم إبقاء الأطفال في المنزل وعدم خروجهم منه إلا للضرورة لحين انتهاء هذه الأزمة، نظرًا لعدم قدرتهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وصعوبة السيطرة عليهم في الأماكن العامة.
وأخيراً يجب الحذر فغلطة الشاطر بألف، والغلطة مع فيروس كورونا ربما تصل إلى عشرات الآلاف، ولهذا يجب أن نحرص على أن نفكر في كل تصرفاتنا، ونحسب الحساب لكيفية القيام بكل شيء، وأن لا نفترض السلامة فيمن هم أمامنا، مهما كانت درجة قربهم منا، وعلينا التزام القاعدة التي تقول الجميع مصاب حتى يثبت العكس.

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