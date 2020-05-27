احدث الأخبار

ترامب يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي لـ”إسكاتها أصوات محافظة”
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية
أبرز المواد
 الأرصاد: صيف المملكة يبدأ في 1 يونيو وينتهي 31 أغسطس
أبرز المواد
 سلطنة عمان تنهي إجراءات العزل العام في مسقط الجمعة
أبرز المواد
 الكويت تسجل 692 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تعايد 1693 طفًلا منومًا في أكثر من 30 مستشفي حول المملكة
محليات
 سلطنة عمان تسجل 255 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 التعايش مع كورونا أمر لابد منه خلال الفترة القادمة وغلطة الشاطر بألف
أبرز المواد
 هندرسون: التتويج باللقب في غياب الجماهير سيكون غريبا للغاية
أبرز المواد
 روسيا تنفي “هجوم قرصنة” على البرلمان الألماني
أبرز المواد
 أمازون تتفاوض لشراء “زوكس” للسيارات ذاتية القيادة
أبرز المواد
 شكروا الدولة على جهودها .. وتحدثوا عن أحلامهم أوائل حفاظ وحافظات خيركم يهنئون القيادة والشعب بحلول العيد
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

ترامب يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي لـ”إسكاتها أصوات محافظة”

ترامب يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي لـ”إسكاتها أصوات محافظة”

أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

أبرز المواد
الأرصاد: صيف المملكة يبدأ في 1 يونيو وينتهي 31 أغسطس

الأرصاد: صيف المملكة يبدأ في 1 يونيو وينتهي 31 أغسطس

أبرز المواد
سلطنة عمان تنهي إجراءات العزل العام في مسقط الجمعة

سلطنة عمان تنهي إجراءات العزل العام في مسقط الجمعة

أبرز المواد

الكويت تسجل 692 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الكويت تسجل 692 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
http://almnatiq.net/?p=868058
المناطق - واس

سجّلت الكويت 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين إلى 23267 حالة، بينما سُجلت ثلاث حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 175 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

روابط ذات صلة

ترامب يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي لـ”إسكاتها أصوات محافظة”

ترامب يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي لـ”إسكاتها أصوات محافظة”
القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية
الأرصاد: صيف المملكة يبدأ في 1 يونيو وينتهي 31 أغسطس

الأرصاد: صيف المملكة يبدأ في 1 يونيو وينتهي 31 أغسطس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*