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أكدت أنه يبدأ فلكياً في 20 يونيو وينتهي 22 سبتمبر

الأرصاد: صيف المملكة يبدأ في 1 يونيو وينتهي 31 أغسطس

الأرصاد: صيف المملكة يبدأ في 1 يونيو وينتهي 31 أغسطس
http://almnatiq.net/?p=868064
المناطق - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامتها في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس أما فلكيا فيبدأ فصل الصيف 20 يونيو وينتهي 22 سبتمبر.

وقال الدكتور أيمن غلام نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد أن التوقعات الفصلية لصيف 1441 على المملكة تشير إلى ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية، وذلك على أغلب أرجاء المملكة بمقدار زيادة تصل إلى نصف درجة (0,5+) ويتوقع أعلى ارتفاع على شمال وشمال غرب المملكة بزيادة تصل إلى درجة (1,0+) فيما تظل الأجزاء الجنوبية الشرقية حول المعدل فيما يتوقع ألا يوجد أي تغير في المعدل لدرجة حرارة سطح البحر خلال شهري يونيو ويوليو بينما يتوقع تغير إيجابي (ارتفاع بدرجة الحرارة) في شهر أغسطس على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر والجزء الغربي من الخليج العربي الذي يصل إلى نصف درجة (+0.5) ويتوقع ارتفاع بأعلى من المعدل كل من خليج عدن وبحر العرب يصل أقصاه إلى درجة ونصف (+1.5) وذلك خلال موسم فصل الصيف.

وبين أن توقعات الأمطار تشير خلال فصل الصيف لهذا العام بمشيئة الله تعالى إلى احتمالية هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي الموسمي على كل من جازان وعسير والباحة ونجران فيما يتوقع بأن تكون الأمطار حول المعدل على باقي مناطق المملكة. ونبه من احتمالية وجود بعض الحالات المتطرفة مثل موجات الحر أو الأمطار الغزيرة علما بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تقوم برصد عناصر الطقس ونشرها بشكل آني على مدار الساعة.

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