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القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

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القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية
http://almnatiq.net/?p=868067
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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