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“مدني عسير” يحذر من هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد ورياح نشطة

“مدني عسير” يحذر من هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد ورياح نشطة

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“مدني عسير” يحذر من هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد ورياح نشطة

“مدني عسير” يحذر من هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد ورياح نشطة
http://almnatiq.net/?p=868081
المناطق - عسير

صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب / محمد بن عبده السيد أنه إشارة إلى ما يرد مديرية الدفاع المدني بعسير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق المنطقة وتهامة عسير ..
خلال يوم الأربعاء الموافق :-
١٤٤١/١٠/٠٤هـ .. ٢٠٢٠/٠٥/٢٧م ..
فأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تهيب وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .
مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني .
” راجين للجميع السلامة الدائمة “

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