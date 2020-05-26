أمانة الشرقية تنفذ 1545 جولة رقابية واستخدام أكثر من 184 ألف لتر للتعقيم والتطهير خلال ثلاثة أيام العيد

الدمام - المناطق

أسهمت جهود أمانة المنطقة الشرقية من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها، للحد من انتشار فيروس ” كورونا “، منذ اليوم الأول لعيد الفطر المبارك وحتى اليوم الثالث بضبط المخالفات لتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بالاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يحقق مصلحة المواطن والمقيم، الأمر الذي حملت الأمانة على إثره مسؤولية تفقّد المنطقة من شوارعها وأحيائها والمواقع باختلافها، والوقوف على تطهيرها وتعقيمها ورفع ما يتسبب بالإضرار البيئي للمنطقة.

وبلغت الجولات التي نفذتها الأمانة إجمالاً ومنذ اليوم الأول وحتى اليوم الثالث 1545 جولة رقابية، في حين سجّل تقرير الانجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها الأمانة للحد من انتشار الفيروس، استخدام 184475 لتر للتعقيم والتطهير، كما رفعت 8390 طن من النفايات، فيما تم تطهير وتعقيم عدد 1116 موقع، وإزالة 3686 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، وبلغت كمية المصادرات 33 كجم.

في حين أشارت الأمانة الى أن الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات على بلديات حاضرة الدمام -تحديداً-، كانت قد خصصت عدد من المراقبين الصحيين، قاموا بتنفيذ 381 زيارة، نتج عنها 267 إنذار و559 مخالفة، إضافة الى إتلاف 420 لتر/ 2095 غرام.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية، كما دعت الأمانة لضرورة تكاتف المواطنين والمقيمين معها بهدف حماية الوطن ومن فيه، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى على الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.