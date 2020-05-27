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بلدية القطيف: 65 جولة رقابية خلال أيام عيد الفطر المبارك

بلدية القطيف: 65 جولة رقابية خلال أيام عيد الفطر المبارك

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بلدية القطيف: 65 جولة رقابية خلال أيام عيد الفطر المبارك

بلدية القطيف: 65 جولة رقابية خلال أيام عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=868091
المناطق - القطيف

نفذت بلدية محافظة القطيف خلال ثلاثة أيام عيد الفطر المبارك 65 جولة رقابية تفتيشية، كما تم تسجيل عدد 40 من الإشعارات والغرامات والمخالفات، واغلاق محلين مخالفين من خلال 270 زيارة، فيما تم تطهير 500 موقع، وذلك وفقا لتقرير الانجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا ”كوفيد19“، والتي تأتي استمراراً لجهودها للتصدي لهذا الفيروس، من خلال حملات عديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف من خلالها لحماية المجتمع، من خلال تعقيم وتطهير المواقع ضمن الاحترازات الوقائية ضد هذا الفيروس، ورصد المخالفات، مؤكدة تكثّيف جهودها على كافة الأصعدة المناطة بها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن البلدية كثفت الجولات الرقابية للحد من تفشي فيروس «كورونا» خلال أيام العيد، واتخذت كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمستهلك، مشيرا الى أن الفرق الرقابية في البلدية قامت بإتلاف ١٦٠٠ كجم أسماك مستوردة لعدم صلاحيتها بسبب سوء النقل والحفظ والتخزين وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأهاب المهندس الحسيني بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية، إذ أنها تؤكد أن مسؤولية الفرد واتّباعه للتعليمات وتنفيذه للتعليمات الصادرة بهذا الشأن يدِل على وعي المواطن والمُقيم على أرضها، وهو ما يُحقق رؤية المملكة في شعبها المتكاتف يداً واحدة لحمايتها واستحقاق العيش فيها، داعياً المواطنين، والمقيمين الى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال مركز (940)، الذكي وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.

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